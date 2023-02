Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 17.02.2023 bis 19.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl: -Wangerland/Hooksiel- Am Freitag 17.02.2023 vermutlich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:42 Uhr wurde versucht in den Imbiss "To´n Fischhus" im Außenhafen Hooksiel einzubrechen. Im Rahmen der Tatausführung wurde ein Fenster beschädigt. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Objekt. Eine vorgelagerte Tat ereignete sich bereits am 14.02.2023 vermutlich in der Zeit von 01:45 Uhr bis 01:50 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Geldbörsendiebstahl Aldi Markt Schortens und Jever :- Am Freitag 17.02.2023 in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:00 Uhr kam es in den Räumlichkeiten des Aldi Marktes Schortens zum Diebstahl einer Geldbörse aus der Jackentasche einer 82- jährigen Kundin. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich anschließend in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:35 Uhr im Aldi Markt Jever. Dort wurde die Geldbörse einer ebenfalls 82 Jahre alten Kundin aus deren Jackentasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell