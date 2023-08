Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.08.2023.

Salzgitter (ots)

Verletzte Fahrradfahrerin.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 03.08.2023, 13:30 Uhr.

Eine 68-jährige Radfahrerin befuhr die Schillerstraße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Zeitgleich bog ein derzeit unbekanntes Fahrzeug von der Albert-Schweitzer-Straße in die Schillerstraße ein. Die Radfahrerin wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet sie mit den Rädern an den Bordstein und kam zu Fall. Die Frau zog sich Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Lebenstedt unter 05341 1897-0 zu richten.

Drei Schockanrufe ohne Vermögensschaden. Angerufene erkannten den Betrug.

Salzgitter, Lebenstedt, Kieselgrund, 09.08.2023, 12:20 Uhr.

Salzgitter, Lichtenberg, 09.08.2023, 12:30 Uhr.

Peine, Waldenburger Straße, 09.08.2023, 16:30 Uhr.

Vermeintliche Polizeibeamte kontaktieren fernmündlich ihre zum Teil älteren Gesprächspartner und gaben an, dass Angehörige von ihnen in einen Verkehrsunfall verwickelt seien. Diese sollen bei dem Unfall Personen verletzt und auch getötet haben. Für die Schadensregulierung wurden hohe Bargeldbeträge gefordert. Die Polizei lobt das Verhalten der Angerufenen. Alle haben sofort den Betrug erkannt und sind nicht weiter auf die Forderungen eingegangen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell