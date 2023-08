Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Festnahme nach Diebstahl

Die Polizei hat am Mittwoch einen flüchtigen Dieb bei Nattheim festgenommen.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr ereignete sich der Diebstahl in der Neresheimer Straße. Zwei Männer lenkten eine Frau an der Kasse in einem Geschäft ab. Dann stahl einer der Männer Geld aus der Kasse und die Beiden flüchteten in Richtung Gartenstraße. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Eine aufmerksame Zeugin gab der Polizei den entscheidenden Tipp. Kurze Zeit später gelang es einer Streife des Polizeireviers Heidenheim einen Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Der 32-Jährige ließ sich auf einem Feld widerstandslos festnehmen. Da der aus dem Ausland stammende Mann keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen. Die Polizei entließ den Mann anschließend wieder auf freien Fuß. Dem zweiten Verdächtigen gelang die Flucht mit einem blauen Audi A4. Der Polizeiposten Nattheim (Tel. 07321/7943) nahm die weiteren Ermittlungen auf.

++++1699572 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

