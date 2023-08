Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Anhänger löst sich von Auto

Am Mittwoch prallte ein Anhänger in Riedlingen gegen einen Zaun.

Ulm (ots)

Um 9.40 Uhr fuhr ein Pkw mit Anhänger in der Straße Am Goldbronnenbach. Am Steuer saß eine ältere Frau. Während der Fahrt löste sich der Anhänger von dem Auto und machte sich selbstständig. Der Anhänger rollte gegen einen Zaun. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Die Autofahrerin stieg aus und schaute zusammen mit der Zeugin nach einem möglicherweise entstandenen Schaden. Da beide keinen Schaden feststellen konnten, kuppelte die Frau ihren Anhänger wieder ans Fahrzeug und fuhr davon. Ihren Namen und ihre Daten hinterließ sie dabei nicht. Später stellte die Grundstückseigentümerin einen Schaden am Zaun fest und erstattete Anzeige. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der älteren Autofahrerin. Die soll laut Zeugin mit einem älteren grauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte unter der Tel. 07371/9380 an die Polizei.

++++1705451(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-111

