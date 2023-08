Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dwergte - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

In der Zeit zwischen Montag, den 28. August 2023, gegen 17.00 Uhr und Dienstag, den 29. August 2023, um 07.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die KFZ-Kennzeichen eines VW Golf. Der Golf stand zur Tatzeit im Neumühler Weg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Telefonnummer 04475-941220 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, den 24. August 2023, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den linken Außenspiegel und zerkratzten die Beifahrerseite eines PKW, Nissan X-Trail. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße Hoher Weg geparkt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Telefonnummer 05434-924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 29. August 2023, gegen 07.35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lindern mit seinem PKW den Parkplatz einer Schule am Lankumer Feldweg. Als er seinen Wagen rückwärts in eine dortige Parkbucht fahren wollte, musste er zunächst vorfahren, um in die Parklücke zu kommen. Hierbei kollidierte er mit einer 17-jährige Jugendlichen aus Visbek, die mit ihrem Leichtkraftrad vor dem PKW entlangfuhr. Die 17-jährige Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Garrel - Hofladen angegangen

Am Montag, 28. August 2023, gegen 21.30 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Personen einen Hofladen in der Amerikastraße und gingen eine dortige Geldkassette an. Sie entnahmen das Münzgeld und versuchten auch eine Eismaschine zu öffnen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst und die Personen flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 29. August 2023, gegen 17.25 Uhr, driftete eine bislang unbekannte Person mit einer schwarzen Daimler E-Klasse in einem Wendehammer der Daimlerstraße. Dadurch entstand ein Gummiabrieb auf der Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 26. August 2023, 18.00 Uhr und Montag, 28. August 2023, 16.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren in der Straße Tegenkamp gegen einen am Fahrbahnrad befindlichen Zaun. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 29. August 2023, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine 83-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 18-jährigen Autofahrerin aus Cappeln, welche auf der der Eisenbahnstraße in Richtung Niedriger Weg fuhr. Die Autofahrerin aus Cloppenburg entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch im weiteren Verlauf ermittelt werden. Durch den Unfall wurde die 18-jährige Frau leicht verletzt.

