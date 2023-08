Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Taschendiebstahl

Am Montag, 28. August 2023, zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Lebensmittelmarkt in der Ellerbrocker Straße ein Mobiltelefon aus der Handtasche einer 58-jährigen Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Saterland - Versuchter Einbruch in Pfarrhaus und Kirchenbüro

In der Zeit zwischen Sonntag, den 27. August 2023, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 28. August, gegen 13.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in das Pfarrhaus und in das Kirchenbüro in der Straße An der Kirche ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Bösel - In Gaststätte eingedrungen

Am Montag, den 28. August 2023, zwischen 09.30 Uhr und 14.50 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ein und durchsuchten den Thekenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 28. August 2023, gegen 07.35 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Dahlienstraße. Als sie an der Friesoyther Straße nach rechts abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer 12-Jährigen aus Bösel, die mit ihrem Pedelec den dortigen Radweg in Richtung Friesoythe befuhr. Durch den Unfall stürzte die 12-Jährige und erlitt leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Bösel - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, den 28. August 2023, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 92-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Glaßdorfer Straße und wollte nach rechts auf die Thüler Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen Oldenburger, der mit seinem LKW die Thüler Straße in Richtung Bösel befuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es am Sonntag, den 27. August 2023, gegen 12.30 Uhr, auf dem Geh-/und Radweg an der Westmarkstraße, in Höhe des dortigen Jugendzentrums, zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus Barßel ging zu Fuß in Richtung Hafen auf dem dortigen Gehweg. Ein 56-jähriger Barßeler kam ihr mit seinem Pedelec entgegen. Als er an der 45-jährigen Frau vorbeifuhr, stieß er mit dem Lenker gegen die Fußgängerin und stürzte. Beide beteiligten Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 28. August 2023, gegen 14.55 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Dwergte mit ihrem PKW die Thüler Straße in Richtung Bösel. Aufgrund eines im Graben befindlichen Pannenfahrzeuges bremste sie ihren PKW ab. Eine nachfolgende, 24-jährige Autofahrer aus Bösel, fuhr auf den Wagen der 42-jährigen Frau auf. Die 42-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

