Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 26. August 2023, 20.00 Uhr und Sonntag, 27. August 2023, 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen von einem VW Golf, welcher in der Straße Astrup stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 27. August 2023, gegen 4.30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Autofahrer von zwei Zeugen auf einem Parkplatz dabei beobachtet, wie er mit einem Pkw zunächst vorwärts in eine Hecke und anschließend zurücksetzte und gegen einen Bordstein fuhr. Anschließend soll er torkelnd vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz gestiegen sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Da der Mann im Verdacht steht, unter Einfluss von Alkohol gefahren zu sein, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 27. August 2023, um 16.54 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta auf einem Parkplatz des Falkenwegs. Als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam, fuhr er frontal gegen eine Laterne. Der Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 27. August 2023, 16.45 Uhr befuhr eine 28-jährige aus Essen (NRW) mit einem Pkw die Bundesstraße 69 in Vechta. Als sie an einer Ampel halten musste, fuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn auf den Pkw der 28-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 28-jährige Pkw-Fahrerin sowie eine Insassin leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Samstag, 26. August 2023, zwischen 17.30 Uhr und 23.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus der Schürmannstraße ein und entwendeten Bargeld und Gebetsketten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. August 2023, zwischen 7.45 Uhr und 17.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen am Fahrbahnrad der Industriestraße geparkten Audi A 4 Avant an der linken Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Donnerstag, 24. August 2023, 13.00 Uhr bis Freitag, 25. August 2023, 05.00 Uhr, brachten unbekannte Personen in Visbek, Bonrechtern, den Tankdeckel eines LKW auf und entwendeten ca. 200 Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Donnerstage, 24. August 2023, 22.00 Uhr bis 25. August 2023, 08.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Annabergstraße Zugang zu einem Pkw des Herstellers VW Audi A3 und zu einem Pkw des Herstellers Mercedes-Benz, C 220 Bluetec, indem sie jeweils eine Scheibe beschädigten. Aus beiden ordnungsgemäß auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellten Fahrzeugen wurde jeweils eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Samstag, 26. August 2023, kurz nach 11.00 Uhr, kam es im Dinklager Ring zu einem Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines Traktor-Güllefass-Gespanns setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Radladers an. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Autofahrerin aus Wettrup, welche das Gespann überholte. Zur weiteren Sachverhaltsklärung werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell