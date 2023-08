Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 26. August 2023, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Kennzeichen eines Seat Leon, welcher in der Bürgermeister-Winkler-Straße auf einem Parkstreifen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in eine Apotheke

In der Nacht von Samstag auf Sonntagmorgen, 27. August 2023, brachen bislang unbekannte Personen über einen Nebeneingang in eine Apotheke an der Löninger Straße ein und entwendeten zwei Tresore. Für den Abtransport der Tresore wurde zuvor ein Anhänger entwendet, welcher in der Eschstraße auf einem Parkplatz stand. Der Anhänger sowie ein Tresor wurden am Sonntagabend durch einen Zeugen in einem Waldstück am Duderstedter Weg im Bereich Löningen aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

