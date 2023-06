POL-OE: Zwei Autofahrerinnen nach Unfall leicht verletzt

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (20.06.2023) um 17.45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "In der Trift" und der "Stellwerkstraße". Ein 20-jähriger Autofahrer wollte von der Bruchstraße kommend nach links in die Straße "In der Trift" abbiegen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den PKW eines 60-Jährigen, der von der Straße "In der Trift" in die ...

