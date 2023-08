Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 26.08.2023-27.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Freitag 21:30 Uhr auf Samstag 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Kennzeichenpaar CLP-VJ 773, welches an einem Opel Corsa an der Straße Zur Heimstätte angebracht war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 01:40 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Mülleimer durch die Verglasung der Turnhalle an der St.-Johannes-Straße 13 in Garrel geworfen. Zuvor war eine Gruppe Jugendlicher in dem Bereich aufgefallen. Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Garrel - Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

Am Sonntag gegen 00:00 Uhr wurde auf dem Schützenfest in Garrel ein 20-jähriger Garreler beobachtet, wie er versucht haben soll, Tabletten an andere Personen zu verkaufen. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch den Sicherheitsdienst festgehalten werden. Bei ihm wurden weitere Tabletten und ein Einhandmesser gefunden. Den jungen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei zwei 16-jährigen Cloppenburger, die mit ihren Kleinkraftädern die Emsteker Straße befuhren. Beide konnten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden und beiden die Weiterfahrt untersagt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut verursachte ein 38-jährigen Cloppenburger am Samstag gegen 22:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Werner-Eckart-Ring. Dort fuhr er in Richtung Kessener Weg und prallte mit seinem Pedelec gegen einen geparkten Seat Leon. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Aufgrund des Unfalls wurde im Krankenhaus eine Blutprobe bei dem Unfallverursacher entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

