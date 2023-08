Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 25/26.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta-Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Beamte der Polizei Vechta kontrollierten am Freitag, 25.08.2023, 23:00 Uhr, in der Schulstraße in Langförden einen 50-jährigen Pkw-Fahrer aus Polen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und am PKW falsche Kennzeichen angebracht waren. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden die Kennzeichen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 25.08.2023 gegen 23:45 Uhr wird in Neuenkirchen-Vörden im Strietweg ein Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Pkw über keine Haftpflichtversicherung verfügt. Es sind die beiden Kennzeichen des Pkw und die Zulassungsbescheinigung Teil I beschlagnahmt worden. Ein Strafverfahren gegen den 21-jährigen Mann aus Ibbenbüren ist eingeleitet worden. Die Weiterfahrt ist untersagt worden.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.08.2023; 17:27 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Cappeln mit einem PKW+Anhänger die Straße Erlte in Visbek, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde in der Fahrzeugkombination untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 25.08.2023; 23:20 Uhr, befuhr eine 39-jährige aus Vechta mit seinem PKW die Große Straße in Vechta, obwohl die angebrachten Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 25.08.2023; 23:15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Schürmannstraße in Lohne. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Lohners wurde eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt.

