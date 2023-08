POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl In der Zeit zwischen Freitag, 18. August 2023, 15.00 Uhr und Donnerstag, 24. August 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Kugelkupplung von einem Anhänger, welcher in der Straße Am Forsthof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen. Lohne - Diebstahl aus Partyschuppen In der Zeit ...

mehr