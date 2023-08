Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerende-Kirchloog - Einbrüche/Norderney - Einbruch in Ferienhaus/Berumbur - Altpapiertonne brannte/Aurich - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerende-Kirchloog - Einbrüche

Am Wochenende hat es zwei Einbrüche in Westerende-Kirchloog gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim und einem Geräteraum in der Auricher Straße. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norderney - Einbruch in Ferienhaus

Auf Norderney kam es vergangene Woche zu einem Einbruch. In der Zeit vom 14.08.2023, 17 Uhr, bis zum 18.08.2023, 17 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt und gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus in der Südstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 in Verbindung zu setzen.

Berumbur - Altpapiertonne brannte

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag in Berumbur eine Altpapiertonne in Brand. Das Feuer in der Straße Sandlage wurde gegen 3.15 Uhr entdeckt und im Anschluss durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Papiertonne wurde komplett zerstört. Ein weiterer Schaden entstand nicht. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Aurich ein Auto beschädigt. In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, wurde die Beifahrerseite eines grauen Dacia zerkratzt. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Thüringer Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

