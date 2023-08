Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 19./20.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Johannes-Diekhoff-Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei wurde ein Radfahrer leicht verletzt, der andere flüchtete vom Unfallort. Der 25-jähriger Auricher befuhr mit seinem Pedelec die Johannes-Dieckhoff-Straße in Richtung Extum. An der Einmündung zum Extumer Weg wurde er von einem Radfahrer erfasst und stürzte zu Boden. Der Radfahrer setzte seinen Weg unbeirrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schlägerei zwischen zwei Personen

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am frühen Samstagmorgen in Höhe der Kreuzung Fischteichweg / Kirchdorfer Straße in Aurich. Nach Streitigkeiten schlug ein 25-Jähriger aus Großefehn seinem Gegenüber mit der Faust gegen den Hinterkopf. Der 25-jährige Wiesmoorer schlug daraufhin zurück. Zwei Mitarbeiter des THW beobachteten die Auseinandersetzung und riefen die Polizei. Beide Männer waren stark alkoholisiert und wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnten die beiden Kontrahenten jedoch ab.

Aurich - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor einem Lokal in der Marktpassage in Aurich zu einer Körperverletzung. Zwischen einem 23-jährigen aus Hage und einer bislang unbekannten männlichen Person kam es zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug der Unbekannte unvermittelt zu und verletzte den 23-Jährigen im Gesicht. Im Anschluss flüchtete er. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 in Verbindung zu setzen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Sparkassenpassage in Aurich zu einer Körperverletzung. Das 20-jährige Opfer lief in Richtung Sparkassenparkplatz als eine männliche Person ihm in den Nacken griff und zu Boden warf. Der Unbekannte war etwa 180cm groß, zirka 20 bis 25 Jahre alt, trug einen mintgrünen Pullover und helle Jeans. Er flüchtete nach der Tat. Der Auricher wurde bei dem Angriff im Gesicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Aurich - Ein schlechter Scherz mit Konsequenzen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Georgswall in Aurich zu einem Diebstahl von drei Nissenleuchten. Die Täter wurden dabei beobachtet und nach kurzer Flucht gestellt. Ein 17-jähriger Auricher und ein 16-Jähriger aus Südbrookmerland nahmen von einer Absperrbake Nissenleuchten ab und steckten diese in einen Rucksack. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtete die Tat und hielt einen der Täter nach kurzer Flucht fest. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte das Diebesgut im Rucksack aufgefunden und wieder an der Bake befestigt werden. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - 46. Stadtfest

Die Stadt Aurich feierte von Freitag bis Sonntag ihr diesjähriges 46. Stadtfest. Bei überwiegend trockenem Wetter waren die Veranstaltungstage mit mehreren tausend Gästen gut besucht. Wie vom Sicherheitskonzept der Auricher Stadtverwaltung vorgesehen, endeten die musikalischen Darbietungen am Freitag um 01:00 Uhr und in der Samstagnacht um 02:00 Uhr. Mit einem Gottesdienst im Bereich des Schlossplatzes fand das auch in diesem Jahr weitestgehend störungsfreie und friedliche Stadtfest seinen Abschluss. Durch die sichtbare Präsenz der Polizei mussten nur wenige Straftaten aufgenommen werden. Dabei handelte es sich über das gesamte Wochenende um sieben leichte Körperverletzungsdelikte, eine Bedrohung und eine Beleidigung, welche in den Nächten oder frühen Morgenstunden durch zumeist alkoholisierte Tatbeteiligte stattgefunden habe. In diesem Zusammenhang wurden 11 Platzverweise ausgesprochen. Zwei aggressive, alkoholisierte Männer mussten die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Fünf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz konnten durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Des Weiteren wurde eine Trunkenheitsfahrt und ein Verstoß wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geahndet. Zwei Fahrraddiebstähle und eine Sachbeschädigung an einer Haustür wurden ebenfalls angezeigt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Osteel - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Ein 34-jähriger Mann aus Norden befuhr am Samstag gegen 05:15 Uhr mit einem Fahrrad die Brookmerlander Straße. Aufgrund seiner Alkoholisierung sowie mehrerer durch einen Zeugen festgestellter Ausfallerscheinungen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Leezdorf - Illegales Kraftfahrzeugrennen

Am Sonntag gegen 04:25 Uhr ist es im Bereich Leezdorf nach ersten Ermittlungen der Polizei zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen, an dem drei Cross-Motorräder beteiligt waren. Ohne Beleuchtung und mit hoher Geschwindigkeit wurden u.a. die Brückstraße und der Heideweg, aber auch Felder befahren. Im Zuge der polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführer, die aus Wittmund, Westerholt und Leezdorf kamen, jeweils alkoholisiert waren. Zudem waren die Kraftfahrzeuge nicht zugelassen bzw. versichert, teilweise waren die Männer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zeugen und /oder Geschädigte dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter Telefon: 04931-9210 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunken Pkw geführt

Am Samstagabend wurde eine 38-jährige mit ihrem Pkw auf der Wieseder Straße aufgrund der unsicheren Fahrweise durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell