Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 18.08.23

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnmobil In Brand gesetzt

Bereits am Sonntagmorgen zwischen 0.15 und 1 Uhr ist in Riepe ein Wohnmobil in Brand gesetzt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge ist das Wohnmobil auf einem Weg unweit des Dobbenwegs nur wenige hundert Meter von der Emder Straße entfernt abgestellt und durch bislang unbekannte Personen in Brand gesetzt worden, um es auf diese Weise zu entsorgen. Das brennende Wohnmobil ist schließlich gegen 1 Uhr durch aufmerksame Zeugen entdeckt worden. Bei Eintreffen der Polizei stand es bereits in Vollbrand und musste durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden das Feld, anliegende Bäume und ein Straßenschild beschädigt. Bei dem ausgebrannten Wohnmobil handelt es sich vermutlich um eines vom Modell Peugeot J5. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen wegen illegaler Abfallentsorgung aufgenommen und bittet nun Zeugen um Mithilfe. Es wird insbesondere gefragt, wer ein Wohnmobil vom Typ Peugeot J5 besessen hat und bei wem dieses seit Kurzem fehlt. Außerdem werden Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen erbeten, die sich zum Tatzeitraum am Dobbenweg aufgehalten haben oder bei der An- und Abfahrt gesehen wurden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Diebstahl eines E-Scooters

Ein bislang unbekannter Täter entwendet am Donnerstag in der Zeit zwischen 18.15 und 19 Uhr einen E-Scooter, der in der Westerlooger Straße in Middels abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen der Marke 1958 Ninebot. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den E-Scooter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Fahrraddiebstahl

Bereits zwischen Freitagabend und Montagnachmittag kam es auf Norderney in der Straße Am Hafen zu einem Fahrraddiebstahl. Der 24-jährige Geschädigte stellte sein Fahrrad der Marke Bismarck am Hafen ab und sicherte dieses mit einem Schloss. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norderney zu melden unter Telefon 04932 92980.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

