Aurich/Wittmund (ots) - Im Landkreis Aurich kam es zu mehreren Einbrüchen in Schulgebäuden. In der Zeit vom 10.08.2023, 16:30, bis zum 11.08.2023, 7 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Cirkwehrumer Straße in Hinte verschafft. Im selben Zeitraum wurde eine Schule in der Esenser Straße in Aurich angegangen. Auch in Victorbur gab es einen Einbruch. Die Täter drangen in eine Schule ...

mehr