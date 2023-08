Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich - In Schulen eingebrochen

Aurich/Wittmund (ots)

Im Landkreis Aurich kam es zu mehreren Einbrüchen in Schulgebäuden. In der Zeit vom 10.08.2023, 16:30, bis zum 11.08.2023, 7 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Cirkwehrumer Straße in Hinte verschafft. Im selben Zeitraum wurde eine Schule in der Esenser Straße in Aurich angegangen. Auch in Victorbur gab es einen Einbruch. Die Täter drangen in eine Schule in der Straße Schuldamm ein. Der Tatzeitraum war von Freitagmittag bis Samstagmittag. In der Gemeinde Südbrookmerland ist eine weitere Schule in Moorhusen betroffen. Dort sind Unbekannte Samstagfrüh, gegen 6 Uhr, in eine Schule im Hundertdiematsweg eingebrochen.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die in den genannten Zeiträumen auffällige Personen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

