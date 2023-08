Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ein bislang unbekannter Täter entwendet in der Zeit von Donnerstag, 10.08.2023, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 13.08.2023, 10:30 Uhr, das gesichert abgestellte Damenrad einer 52-Jährigen Frau aus der Krummhörn. Das Fahrrad der Marke "Victoria" befand sich zuvor auf dem Gelände des Yachtclubs Greetsiel. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

In der Zeit von Montag, 31.07.2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 14.08.2023, 10:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Bentstreeker Straße. Es wurde auf zunächst unbekannte Art und Weise ein dort geparkter Traktor geöffnet und Teile aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Weiterhin wurden durch die unbekannten Täter auch technische Bauteile, die sich außen am Traktor befanden, entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Bereits am Freitag, den 28.07.2023, wurde um 16:50 Uhr, das Mobiltelefon eines 57-jährigen Aurichers vor einem Geschäft für Sportartikel in der Norderstraße unterschlagen. Ein bislang unbekannter Mann, der zunächst mit seiner Familie in der Norderstraße vorbeiging, nahm das Mobiltelefon an sich, nachdem er seine Familie zuvor weiterschickte. Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: - Mitte 40, - schwarze Haare, - sog. "Geheimratsecken", - blaue Steppweste, - blaue, kurze Hose, - blaue Badelatschen mit weißen Streifen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

