Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunken E-Scooter gestohlen und gefahren

Großefehn - Unfallflucht

Südbrookmerland - Betrunken Unfall verursacht

Friedeburg - Berauscht gefahren

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken E-Scooter gestohlen und gefahren

In der Nacht auf Sonntag hat es in Norden einen Diebstahl gegeben. Einer Polizeistreife wurde gegen 1.30 Uhr gemeldet, dass in der Bahnhofstraße ein E-Scooter entwendet wurde. Der Täter konnte kurze Zeit später, fahrend auf dem E-Scooter, angetroffen werden. Der Eindruck der Polizeibeamten, dass der 29-jährige Täter unter Alkoholeinfluss stand, bestätigte ein entsprechender Test. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfallflucht

In Großefehn hat es am Wochenende eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 8.45 Uhr, die rechte Fahrzeugseite eines silbernen VW Polo. Dieser war auf einem Firmenparkplatz in der Leerer Landstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Südbrookmerland - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag hat es einen Unfall in Südbrookmerland gegeben. Gegen 11.50 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf ein Tankstellengelände in der Auricher Straße und kollidierte dort mit einer Zapfsäule. Nach dem Unfall entfernte sich die Verursacherin unerlaubt. Sie konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte angetroffen werden. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme hat stattgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Berauscht gefahren

Sonntagnachmittag hielten Polizeibeamte ein Auto in Friedeburg an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell