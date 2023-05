Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am 12. Mai zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz an der Schwefinger Straße abgestellten grauen Opel Corsa-C. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden an der Heckschürze des Corsa zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

