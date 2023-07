Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher waren nicht zum Sport vor Ort

Jena (ots)

Eher weniger sportlich interessiert waren die Personen, welche in der Nacht zum Donnerstag in ein Objekt mit Kegelbahn im Burgauer Weg einbrachen. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und richteten Schaden an. Außerdem konnten an der Fassade des Gebäudes zwei Graffiti festgestellt werden. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell