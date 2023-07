LPI-J: Mit Messer bedroht

Weimar (ots) - In der Zeit vom 26.07.2023, 23:00 Uhr bis zum 27.07.2023, 06:00 Uhr wurde aus einer Gartenlaube, welche sich im Hinterhof eines Wohnhauses in der Brennerstraße befindet, diverse Werkzeugkisten entwendet. Der oder die unbekannten Täter entfernten die untere Füllung einer Holztür und gelangten so in den Innenraum der Laube. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

