Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots)

Am 27.07.2023 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in den Verkaufsraum der JET-Tankstelle in der Buttelstedter Straße in Kenntnis gesetzt. Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte gegen 03:37 Uhr die Schiebetür vom Haupteingang mittels körperlicher Gewalt aufzudrücken, was aber misslang. Als durch die Aktion der Alarm ausgelöst wurde, verliess der Täter fluchtartig das Tankstellengelände. Die Videoüberwachung hat den Vorgang aufgezeichnet. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, ca. 175 cm groß, schlank, braune Haare, 3-Tage Bart, grauer Pulli mit Kapuze und schwarze Hose. Er trug auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell