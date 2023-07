Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Ein Zeuge beobachtete gegen 13:45 Uhr in der Döllstädtstraße wie der Fahrer eines Pkw Audi beim Ausparken mit einem geparkten Pkw Skoda kollidierte. Anschließend verliess der Audi-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch den Zeugen wurde das Kennzeichen des Verursachers bekannt. Das Fahrzeug stellten die Beamten dann in der Florian-Geyer- Straße fest. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er gab an, von dem Zusammenstoß nichts bemerkt zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

