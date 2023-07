Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern/Holzen: Weidezaun aufgeschnitten - Schafe ausgebüxt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 07.07.2023, wurde der Besitzer einer Schafherde darüber informiert, dass seine Schafe nicht mehr auf der eingezäunten Weide stehen würden. Bei einer Nachschau an der Weide, welche sich in Holzen, unweit der Straße "Im Rebacker" befindet, konnte der Besitzer feststellen, dass der Weidezaun wohl absichtlich aufgeschnitten wurde. Am Montag, 24.07.2023, konnte der Besitzer abermals einen geöffneten Zaun feststellen. Dieses Mal wurden Teile des Zaunes aufgeknotet und vier Zaunelemente herausgezogen und abgelegt. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

