Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: 16-jährige Motorradfahrerin stürzt in Kurve - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.07.2023, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin die Kreisstraße 6511 von Ewattingen kommend in Richtung Blumegg und kam auf dieser Strecke in einer Linkskurve aus hier bislang nicht bekannten Gründen zu Fall. Sie schlitterte mitsamt ihrer 14-jährigen Mitfahrerin unter einer Schutzplanke hindurch und kamen an einer Böschung am Rand eines Maisfeldes zum Liegen. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Klinikum geflogen. Die 14-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie vor Ort untersucht und im Anschluss ihren Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell