POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.09.2022

Goslar (ots) - Erpressung auf sexueller Grundlage Ein 78-jähriger Seesener erhielt in der letzten Woche eine Email, in welcher er aufgefordert wurde, 1300 Euro per Bitcoin zu zahlen. Es wurde ihm die Veröffentlichung von Videoaufnahmen mit sexuellem Hintergrund angedroht, sollte er nicht zahlen. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige gegen unbekannt, eine Zahlung ...

