POL-FR: Denzlingen: Junge Frau angegriffen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am 24.07.2023, gegen 13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand aufgestellten Stromverteilerkasten in der Schützenstraße in Titisee-Neustadt. Zur Unfallzeit wurde beobachtet, dass sich ein schwarzer Lkw mit der Aufschrift "Rittal" an der Örtlichkeit befand. ...

mehr