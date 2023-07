Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallbeteiligter Rollerfahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 24.07.2023 gegen 13:10 Uhr kam es in der Habsburgerstraße vor dem Einmündungsbereich Hauptstraße in Freiburg zu einem Auffahrunfall.

Laut Aussagen der Unfallbeteiligten sei ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Rollers (rot, mit weißer Aufschrift "Freib-e"), der in südliche Richtung fuhr, nach links in die Hauptstraße abgebogen und habe so dem entgegenkommenden Verkehr, der die Habsburgerstraße in nördliche Richtung befuhr, die Vorfahrt genommen. Der Pkw konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Roller verhindern. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit dem Pkw vor ihm.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrer des auffahrenden Pkw leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761/882-4221, entgegen.

