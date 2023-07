Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vorfahrtsverletzung - E-Scooter-Fahrer sehr schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters befuhr den Geh- und Radweg in der Hardstraße in Richtung Grenzach und übersah am Montagmorgen, 24.07.2023, kurz nach 07.00 Uhr, an der Kreuzung Südstraße eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 56-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 20-Jährige wurde in die Windschutzscheibe des PKWs geschleudert und flog anschließend auf die Fahrbahn. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde der 20-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Nach Sachlage trug der 20-Jährige keinen Schutzhelm. Der Pkw der 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

