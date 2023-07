Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Verdacht der Körperverletzung und Nötigung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.07.2023, gegen 14.20 Uhr, überquerte ein 76-jähriger Radfahrer die Kraftwerksbrücke in Schwörstadt und soll dort von einem anderen Radfahrer zum Absteigen genötigt worden sein. Dem 76-Jährigen wurde wohl vorgeworfen sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten. Auch sollen dem 76-Jährigen Schläge angedroht worden sein. Der 76-Jährige fuhr dann weiter in Richtung Schwörstadt und bei einer Rast, kurz vor dem Ortseingang Schwörstadt, sei der 76-Jährige abermals auf den anderen Radfahrer getroffen. Dieser habe den 76-Jährigen unvermittelt angegriffen und gegen eine Bank gestoßen. Der 76-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Nach dem Vorfall setzten beide Radfahrer ihre Fahrt fort. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem anderen Radfahrer geben können. Der gesuchte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, kräftige Statur. Er soll ein orangefarbenes Oberteil, einen Fahrradhelm und Flip-Flops getragen haben. Der Gesuchte soll in Begleitung einer blonden Frau gewesen sein und sich danach in Schwörstadt in einem Vereinsheim aufgehalten haben, wo er eine Brille mit rotem Gestell getragen habe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell