Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer missachtete am Samstag, 22.07.2023, gegen 20.15 Uhr, die Vorfahrt eines 52-jährigen Pkw-Fahrer. Der 23-Jährige befuhr die Straße "Ob der Gass" und übersah an der Kreuzung Weiler Straße einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Wiesentalstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich wurde der 23-Jährige von dem Pkw erfasst. Der Pedelec-Fahrer flog auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Pkw. Im weiteren Verlauf rollte er über das Dach des Pkw und stürzte hinter dem Pkw auf die Fahrbahn. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige trug keinen Fahrradhelm. An beiden Fahrzeugen entstand wohl ein Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 19.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell