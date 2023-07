Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Durch Lärm und unbekannte Stimmen wurden die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße "Im Vogelsang" am Freitag, 21.07.2023, gegen 23.20 Uhr, geweckt. Bei einer Nachschau konnte man eine aufgebrochene Terrassentür feststellen. Die Unbekannten gelangten nicht in das Haus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

