POL-FR: Binzen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 22.07.2023, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer auf der Kreisstraße 6316 auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Der 53-jährige Rennradfahrer befuhr die Kreisstraße von Obereggenen kommend in Richtung Niedereggenen und fuhr aus hier nicht bekannten Gründen in das Heck eines langsamer fahrenden Land Rovers. Dabei prallte ...

