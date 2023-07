Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dreister Diebstahl auf Kundenparkplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, kurz vor 12.00 Uhr, wurde ein 81-jähriger Pkw-Fahrer, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Gartencenters im Rennemattenweg auf seine Bekannte wartete, von einem Unbekannten angesprochen und gebeten ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Als der 81-Jährige angesprochen wurde saß er bereits in seinem Pkw. Die Bekannte kam hinzu und suchte in der Ablage des Pkw nach Wechselgeld. Der Unbekannte habe in dieser Zeit die Fahrertür geöffnet und in einem unbeobachteten Moment das Goldarmband von dem Handgelenk des 81-Jährigen entwendet. Auch habe der Unbekannte versucht an die in der Hosentasche befindliche Geldbörse des 81-Jährigen zu gelangen. Dies bemerkte die Bekannte und schrie den Unbekannten energisch an, welcher dann die Flucht ergriff. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle, kurzrasierte Haare, korpulente Statur. Er trug ein lachsfarbenes T-Shirt und eine blaue Jeans. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

