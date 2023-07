POL-FR: Schönau: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Beim Ausladen ihrer Einkäufe wurde einer 31-jährigen Frau am Samstag, 22.07.2023, deren im offenstehenden Kofferraum in einer Einkaufstasche liegende Geldbörse entwendet. In dem kurzen Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 17.00 Uhr, verbrachte die 31-Jährige ihre Einkäufe in die Wohnung. Ihr Pkw stand in Langenau in der Talstraße unweit der ...

