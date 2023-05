BPOLD FRA: Verhaftung am Flughafen Frankfurt: Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Deutschland ausgeliefert

Frankfurt/Main (ots) - Bei seiner Ankunft aus Paris verhafteten Bundespolizisten am 11. Mai einen mutmaßlichen Mörder am Flughafen Frankfurt. Der 21-jährige Portugiese wurde durch die französischen Justizbehörden an Deutschland ausgeliefert. Im April 2022 soll er in Stuttgart bei der Abwicklung eines vermeintlichen Drogengeschäftes gemeinsam mit Komplizen einen ...

mehr