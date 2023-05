Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Mörder am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Bei seiner Ankunft aus Paris verhafteten Bundespolizisten am 11. Mai einen mutmaßlichen Mörder am Flughafen Frankfurt. Der 21-jährige Portugiese wurde durch die französischen Justizbehörden an Deutschland ausgeliefert. Im April 2022 soll er in Stuttgart bei der Abwicklung eines vermeintlichen Drogengeschäftes gemeinsam mit Komplizen einen Mann getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ließ aus diesem Grund mit internationalem Haftbefehl nach dem Mann suchen. Die Bundespolizei führte ihn dem Haftrichter vor.

