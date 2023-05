Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 4.500 Euro oder fünf Monate Gefängnis - Bundespolizeifahnder verhaften gesuchten Drogenhändler

Frankfurt/Main (ots)

Er war gerade auf dem Weg von Berlin nach Tokio, als Fahnder der Bundespolizei am 9. Mai einen 39-jährigen Salvadorianer im Flugsteig A des Frankfurter Flughafens festnahmen. Im Oktober 2021 hatte das Landgericht Berlin den Mann wegen Drogenhandels zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Im Anschluss tauchte er unter, weshalb die Staatsanwaltschaft Berlin über das dortige Landeskriminalamt seit Januar 2023 mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Im Anschluss an seine Festnahme suchte der in Berlin lebende Mittelamerikaner telefonisch Beistand bei seinem Rechtsanwalt. Nach kurzer Beratung zahlte der Gesuchte schließlich die offene Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro - andernfalls hätte er eine fünfmonatige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Den angestrebten Flug nach Tokio hat der Mann verpasst.

