POL-FR: Landkreis Lörrach - Bundesautobahn 861 - Rheinfelden/Süd -- Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang - Fahrbahn voll gesperrt - Verkehr wird abgeleitet

Freiburg (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters befuhr den Geh- und Radweg in der Hardstraße in Richtung Grenzach und übersah am Montagmorgen, 24.07.2023, kurz nach 07.00 Uhr, an der Kreuzung Südstraße eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 56-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es ...

