Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Pärchen aus dem Weimarer Land mit Crystal erwischt

Erfurt (ots)

Bei der Kontrolle von Zugreisenden in der Vogtlandbahn bei Weischlitz beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt am vergangenen Montagabend (06.02.2023) 29,9 Gramm Crystal.

Eine 23-jährige Frau und ihr 26-jähriger Begleiter aus dem Weimarer Land waren auf dem Rückweg aus der Tschechischen Republik und gaben zunächst an, von dem Weihnachtsgeld der Großmutter der Frau Kleidungsstücke auf einem Markt in Cheb gekauft zu haben. Die Frage, ob sie Betäubungsmittel mitführten, verneinten beide, räumten jedoch ein, in der Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief bei beiden Personen positiv.

Bei der anschließenden Kontrolle der Personen und des mitgeführten Gepäcks an der Dienststelle Plauen entdeckten die Beamten zwischen der Kleidung der 23-Jährigen ein Tütchen mit knapp 30 Gramm Crystal. Im Rucksack des Mannes befand sich ein gebrauchtes Rauchgerät aus Glas. Die darin befindlichen Substanzen reagierten positiv auf Amphetamine.

Gegen das Pärchen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Betäubungsmittel und das Rauchgerät wurden sichergestellt. Die Ermittlungen gegen die Frau hat das Zollfahndungsamt Dresden übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell