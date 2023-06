Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gasausstörmung in Bochum-Stiepel

Bochum (ots)

Gegen 18:00 Uhr teilte ein Anrufer über die Notrufleitung der Feuerwehr mit, dass es in einem Baustellenbereich in Stiepel zu einem Gasaustritt an einer Versorgungsleitung gekommen sei. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte zur gemeldeten Adresse entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Es war ein deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar und auch die Messgeräte der Feuerwehr zeigten hohe Konzentrationen an. Die durch die Baufirma bereits begonnen Evakuierungsmaßnahmen wurden durch die ersten Kräfte fortgeführt. Zeitgleich wurden weitere Kräfte nachgefordert, weil zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war, wie groß der betroffene Bereich war. Die durch die Leitstelle alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke Bochum waren ebenfalls schnell an der Einsatzstelle und schieberte die Leitung ab, so dass kein Gas mehr austreten konnte. Im Anschluss wurden alle Häuser, bei den die Gefahr bestand, dass Gas eingedrungen sein könnte, zusammen mit der Polizei und den Experten der Stadtwerke kontrolliert. Feststellung diesbezüglich gab es glücklicherweise keine. Nach den Kontrollen konnten alle Anlieger wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr kooperatives Verhalten bedanken. Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die gut 50 Einsatzkräfte beendet. Die Berufsfeuerwehr wurde durch mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

