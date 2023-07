Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahrzeuglenker beschädigt Stromkasten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 24.07.2023, gegen 13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand aufgestellten Stromverteilerkasten in der Schützenstraße in Titisee-Neustadt.

Zur Unfallzeit wurde beobachtet, dass sich ein schwarzer Lkw mit der Aufschrift "Rittal" an der Örtlichkeit befand.

Personen, welche zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

RTN

