POL-EU: Tödlicher Arbeitsunfall

Mechernich (ots)

Am Montag (24. Juli) stürzte ein 45-Jähriger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis bei Wartungsarbeiten vom Dach einer Firma in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Mechernich.

Der 45-Jährige stürzte nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine Plastikpaneele zehn Meter in die Tiefe.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

