Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann stürzt in Rhein und stirbt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.10.2022), gegen 17 Uhr, wird die Polizei Ludwigshafen alarmiert, da im Rhein im Bereich der Max-Pechstein-Straße eine Person im Rhein treiben würde. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann, ohne fremde Einwirkung, an der Uferböschung gestürzt und dann in den Rhein gerollt war. Der 54-Jährige konnte durch die Feuerwehr Ludwigshafen aus dem Rhein geborgen werden. Er verstarb, trotz sofort eingeleiteter Reanimation, später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

