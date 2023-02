Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulwegunfall- Rettungshubschrauber im Einsatz!

Waldbröl (ots)

Am 08.02.23, gegen 15:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin in Waldbröl die Goethestraße in Richtung Vennstraße. Aufgrund der Nähe zum Schulzentrum befand sich zur Unfallzeit eine Gruppe Schüler auf dem angrenzenden Gehweg. Als die Pkw-Fahrerin die Gruppe passieren wollte, trat eine 13-jährige Schülerin aus Nümbrecht unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw am Fuß erfasst. Die Schülerin erlitt hierdurch eine schwere Verletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet und dauern an.

