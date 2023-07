POL-EU: Zwölf Reifensätze entwendet

Euskirchen (ots) - Unbekannte versuchten am heutigen Dienstagmorgen (25. Juli) um 2.59 Uhr durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe in den Verkaufsraum eines Juweliers in der Vuvenstraße in Euskirchen zu gelangen. Dabei wurde das Glas des Schaufensters beschädigt. Vor dem Schaufenster befindet sich ein Sicherheitsgitter. Aus diesem Grund konnten die Unbekannten nicht in den Verkaufsraum gelangen. Die Kriminalpolizei ...

