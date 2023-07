Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Person kurzzeitig eingesperrt

Römerberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr wird die Polizei Speyer über eine eingesperrte Person in einem Toilettenhäuschen an einem Badesee in Mechtersheim informiert. Wie sich herausstellte, hatte der Besitzer der dortigen Strandbar den Toilettenraum in der Annahme, dass sich niemand mehr darin befindet, verschlossen und den See bereits verlassen. Eine 27-jährige Besucherin der Bar befand sich jedoch noch innerhalb der Räumlichkeiten. Durch die Begleitung der Frau wurde die Polizei verständigt. Da ein Verantwortlicher nicht erreicht werden konnte, musste die Tür durch die Feuerwehr geöffnet und die Person befreit werden. Diese blieb unverletzt.

