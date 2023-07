Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Speyer (ots)

Am 13.07.2023 gegen 11:37 Uhr befuhr ein 58-jähriger Rollerfahrer die Holzstraße in Richtung Schützenstraße. Zeugen beobachteten, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr und gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller sichergestellt.

