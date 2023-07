POL-PDLU: Sichergestellte Fahrräder suchen ihre Besitzer

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 16-jähriger aus Rödersheim-Gronau am Mittwochabend im Robert-Koch-Weg mit seinem Mofa auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Da der 16-jährige keinen Helm trug, zog er sich durch den Aufprall eine Platzwunde am Kopf zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand an ...

mehr